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الأربعاء، 26-05-2021 01:45 م

مغنية كورية تكشف عن مشروع فني يجمعها بمغني خليجي

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الوكيل الإخباري- قالت المغنية الكورية الجنوبية "أليكسا" اليوم الأربعاء، بشأن التعاون مع فنان عربي مؤخرا بدعم من منصة البث الموسيقي سبوتيفاي (Spotify)، إن المشروع هو نوع جديد لا توجد له سابقة.

وكشفت أليكسا في يوم 21 من الشهر الجاري عن الأغنية الجديدة بعنوان "Is It On" التي تعاونت فيها مع المغني السعودي المقيم في الكويت بدر الشعيبي في إطار "RADAR project: KOREA x MENA Collaboration".

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وتقدم سبوتيفاي مختلف أشكال التعاون الثقافي إلى الفنانين الرائعين الذين أظهروا قدراتهم من خلال برناماج رادار "RADAR" لتوسيع نطاق أنشطتهم على مستوى العالم.


وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فنان كوري جنوبي في برنامج رادار" RADAR" لسبوتيفاي.


وأضافت أليكسا عبر سبوتيفاي "بأنه لشرف عظيم لي أن يتم اختياري كأول فنان كوري في برنامج رادار كوريا، وبهذا أتمكن من مقابلة معجبين جدد".


وبشأن الأغنية المتكونة من الكلمات باللغات الكورية والعربية والإنجليزية أشارت أليسكا إلى "أن كل العناصر فريدة جدا ومميزة ثقافيا أيضا، لكن في نفس الوقت ينسجم كل منها بشكل متناغم مع الآخر".


وتابعت "أود أن يعرف مزيد من الناس من خلال هذا المشروع أن الموسيقى لا حدود لها، ويمكنك التواصل عبر الموسيقى نفسها إذا شعرت بالإيقاع".


وكانت سبوتيفاي تخطط لهذا المشروع التعاوني بعد أن شهدت الكي-بوب شعبية مرتفعة حيث زادت معدلات الاستماع إلى الكي-بوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 140% في غضون سنة واحدة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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