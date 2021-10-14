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الخميس، 14-10-2021 03:04 م

مغن بريطاني شهير يعلن عن زواجه للمرة الخامسة في سن 78 عاما

زوج


الوكيل الإخباري - أعلن المغني البريطاني الشهير، روجر ووترز، في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطه بزواجه الخامس، في حفل خاص.

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ونشر المؤسس المشارك لفرقة الروك الأسطورية "بينك فلويد" مجموعة من الصور مرفقة بتعليق يعرب فيه عن مدى سعادته.


وحققت منشوراته تفاعلا كبيرا عبر "تويتر" وإنستغرام"، حيث تهافتت الآلاف لتهنئة الموسيقي الشهير، البالغ من العمر 78 عاما.


وتجدر الإشارة إلى أن الثنائي، ووترز وكاميلا تشافيز، ظهرا لأول مرة علنا منذ عامين، في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2019، وسارا معا على السجادة الحمراء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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