مفاجآت صادمة في أول جلسة لدعوى الحجر ضد الفنان رشوان توفيق

الوكيل الإخباري - نظرت المحكمة الاقتصادية بمنطقة التجمع الخامس أول جلسة في دعوى الحجر التي أقامتها آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان الكبير، الأمر الذي استدعى محامي الفنان إلى إقامة دعوى مضادة اتهم فيها ابنة موكله بالاستيلاء على أموال والدها.



وكشف مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، في تصريحات صحافية، تفاصيل أول جلسة في دعوى الفنان الكبير رشوان ضد ابنته آية، لاسترداد أمواله التي استولت عليها وكانت تقدر بنحو مليون جنيه.



وقال محامي رشوان توفيق: قدمنا دعوى فرعية بالتقابل مع الدعوى الأصلية، بعد اضطرارنا للدفاع عنه، وكلفنا بالوقوف أمام المحكمة بخلاف أننا لا زلنا مصممين على حل الأزمة بشكل ودي، بعيدًا عن التعنت في الخصومة".

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وأضاف: الفنان الكبير لم يرفع دعوى تعويض ضد ابنته، والمبالغ المملوكة للفنان رشوان توفيق نحو مليون جنيه، على أساس أنها وديعة يستفيد من العائد الخاص بها، وتعود إليها بعد وفاته، لكنها استولت عليها أثناء حياته، بالمخالفة للإقرار والتعهدات اللي هي كتباها بأن المبالغ دي مكتوبة للوالد، فاحنا نطالبها برد المبلغ وليس التعويض".



وأكد محامي الفنان رشوان توفيق، أن ابنته لم توافق حتى الآن على مبادرة الصلح التي بدأ بها والدها الفنان الكبير، مشيرًا إلى أن القضية الآن في يد المحكمة، ومن المقرر أن يكون هناك مرافعة يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل".





المصدر - لها