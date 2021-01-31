مفاجأة بشأن صورة لفنانة مصرية شهيرة داخل غرفة العمليات قبل ساعات من جراحة خطيرة!.. شاهد

الوكيل الاخباري - سافرت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، فجر اليوم الأحد، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، أمس السبت، وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

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وقالت وسائل إعلام مصرية، إنه "من المنتظر أن تعقد اجتماعا مع الطبيب غدا الإثنين في ولاية شيكاغو، على أن تدخل غرفة العمليات يوم الثلاثاء في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة، يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية".



وطلبت حورية فرغلي، الدعاء من كل محبيها خاصة وأن الجراحة المنتظر تعد حاسمة في مسيرتها الفنية والإنسانية، مؤكدة أن "خضوعها لعدة جراحات سابقة في الأنف تسبب في تهشم العظام بالكامل، والجراح الجديد اقترح الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري، حتى يتمكن من بناء أنف جديد لها".



وأشارت إلى أنها "ستتوجه فور وصولها ولاية شيكاغو لمقابلة طبيبها الخاص وفريقه الطبي، لمراجعة الترتيبات الأخيرة للجراحة، وبعدها بيوم واحد فقط تقوم بإجراء العملية وتستهدف منها استعادة شكلها الطبيعي، واستعادة حاسة الشم والتذوق والقدرة على التنفس بصورة طبيعية من الأنف".

وتظهر الفنانة حورية فرغلي في الصورة المتداولة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وهي بصحبة عدد من الأطباء داخل غرفة العمليات، وزعموا أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة. وتفاعل الكثير من مستخدمي "السوشيال ميديا. ونفى مصدر مقرب من حورية فرغلي تلك المزاعم، موضحاً أن تاريخ الصورة يعود إلى ما قبل عامين.





سبوتنيك

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