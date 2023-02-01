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الأربعاء، 01-02-2023 04:33 م

مفاجأة سارة للسيدات في حفل محمد فؤاد بألمانيا

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الوكيل الإخباري- كشفت الشركة المنظّمة لحفل الفنان محمد فؤاد في العاصمة الألمانية برلين، علماً أنها المرة الأولى التي يُحيي فيها حفلاً في دولة أوروبية، وذلك في 17 شباط (فبراير) المقبل، عن مفاجأة للسيدات وللثنائيات بمناسبة عيد الحب.

ونشرت الشركة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي، بوستر الحفل والذي كشفت من خلاله عن المفاجأة، حيث كتبت: "عيد العشاق مع هذه المناسبة الخاصة، استمتعوا بليلة لا تُنسى معاً... احصل على تذاكرك اليوم واحصل على تذكرة مجانية لشخص مميز بالنسبة إليك مثل زوجتك أو خطيبتك أو أحد من عائلتك، بجانب حضور السيدات مجاناً".

ومن المقرر أن يقدّم محمد فؤاد خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والجديدة، التي يعشقها الجمهور.

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