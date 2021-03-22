مفاجأة غير متوقعة من الفنان ناصيف زيتون لجمهوره.. فيديو

الوكيل الاخباري - فاجأ النجم ناصيف زيتون محبيه بعد ظهوره بالمشهد الأخير من البرومو الدعائي الاول لمسلسل "للموت" المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيكون من اخراج فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر.

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ويبدأ البرومو بظهور النجمة اللبنانية ماغي بوغصن وبعدها النجم السوري محمد الاحمد الذي سلم المكان للفنانة دانييلا رحمة، ليظهر بعدها النجمين المتألقين باسم مغنية وخالد القيش، ولينتهي التيزر الخاص بالمسلسل مع إطلالة المطرب السوري، الامر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام ما إذا كان سيمثل أو سيغني تتر المسلسل فقط، وهذا ما سيكون من مفاجآت العمل الجديد.



ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم النجم أحمد الزين، فيفيان أنطونيوس، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، ختام اللحام، رندى كعدي، خالد السيد وغيرهم.

من جهة ثانية، حرص النجم الشاب على تهنئة والدته بيوم الأم بعبارة قصيرة عبر "تويتر" كتب فيها: "كل عيد وإمي وكل أم بخير تيضل في بحياتنا خير".

لها

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