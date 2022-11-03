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الخميس، 03-11-2022 09:30 ص

مفاجأة في أول تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب من داخل المستشفى

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الوكيل الإخباري - في تطور جديد حول أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وحالتها الصحية، خرج تسجيل صوتي مسرب لصاحبة "مشاعر" تؤكد فيه أنها بصحة جيدة، وتطلب من محاميها التدخل لإخراجها من المستشفى.

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وفي التفاصيل، نشر تسجيلا صوتيا مرسلا من شيرين عبد الوهاب إلى محاميها ياسر قطنوش، تطلب منه التدخل لإخراجها من المستشفى، وقالت "من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى".


كما قالت شيرين في المقطع الصوتي إن "هناك من قام بالطلب منها بإمضاء على أوراق لا تعرف عنها أي شيء "مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه، أنا الحمدالله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك .

 

جاء هذا التسجيل المسرب، بعدما كشف مصدر عن رغبة شيرين استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها، وذلك بعد مرور 17 يوماً وانتهاء فترة الحجز الإلزامي للعلاج.


كما أكد أن الفنانة وقعت، الثلاثاء، على إقرار بكامل رغبتها لاستكمال فترة العلاج من المواد المخدرة بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية بالنزهة، وكان ذلك بعد إصابتها بحالة هياج عصبي.

 

 

 

 

ET بالعربي

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