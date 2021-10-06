مفاجأة للممثل جو صادر توقف تصوير مسلسل الزمن الضائع

الوكيل الإخباري - تلقى الممثل اللبناني جو صادر مفاجأة مميزة في كواليس تصوير مسلسل الزمن الضائع من المنتج والمخرج إيلي معلوف بمناسبة عيد ميلاده.

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وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحظة تلقي جو صادر هذه المفاجأة



ويشار الى أن مسلسل "الزمن الضائع" من كتابة غابي مرعب وإخراج ماريانا صقر الذي يلعب بطولته أسعد رشدان ومجدي مشموشي وهيام أبو شديد وغيرهم، ويستمر التصوير بعد أن توقف سابقاً لعدة أسباب.



مسلسل "الزمن الضائع" مؤلف من 70 حلقة ويتناول قصة حب معاصرة، تدور حول معاناة أطباء القلب في مهنتهم.

المصدر - الفن