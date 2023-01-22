الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 01:29 م

مفاجأة لمنى زكي وأحمد حلمي في حفل Joy Awards

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الوكيل الإخباري-شهد حفل Joy Awards السبت، مفاجأة مميّزة للثنائي المصري أحمد حلمي ومنى زكي، حيث مُنحا جائزة مشتركة تحت اسم "جائزة صناع الترفيه الفخرية".

وظهر الثنائي قبل استلام التكريم للحديث عن ترشيحهما للجوائز الخاصة بالحفل، حيث كان حلمي مرشحا لجائزة الممثل الأفضل في فئة السينما، فيما كانت منى زكي مرشحة لجائزة الممثلة المفضلة.

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ورغم عدم حصولهما على جوائز أفضل ممثل إلاّ أنه تم تكريمهما على نشاطهما الفني ونجاحاتهما المتواصلة في عالم الفن.


اعتبر النجم المصري أن الجائزة كانت مفاجأة غير متوقعة لهما، لكنها أسعدته للغاية، ووصفها بـ"جائزة الزوجية".


وعبرت النجمة المصرية عن سعادتها بوجودها في حدث يهتم بالفن والفنانين للمرة الأولى، موجهة الشكر لحسن التنظيم والاستضافة خلال هذا الحدث الكبير.


كما أكد الثنائي أنهما قاما بالتصويت لبعضهما البعض، كما أشادت منى بفيلم زوجها الأخير، مشيرة إلى كونه مثل عودة قوية له في السينما وهو ما أحبته.

 

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