السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 12:02 م

مفاجأة مدوية تغير مجرى أحداث الآنسة فرح

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الوكيل الإخباري -  مفاجأة مدوية تقلب كل الموازين مع انطلاقة الموسم الخامس من سيتكوم "الآنسة فرح" من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، والذي يعرض على MBC4، وقبلها بـ 24 ساعة على "شاهد VIP". يضم العمل أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، هبة عبد العزيز، مريم الخشت وآخرين. 

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تستمر حكاية فرح منذ لحظة استعدادها لدخول القفص الذهبي، حينما يكشف لها شادي عن صدمة تقلب كل المقاييس، إذ يخبرها بأن طارق ما زال على قيد الحياة، وأنها تعرفه باسم حاتم، فتحاول فرح تقبل الصدمة والتعامل مع طارق بهويته الجديدة، فطارق لا يتذكر شيئاً مما حدث.

 

وعلى الجانب الآخر، تسعى نادين إلى الوصول لدليل براءتها من جريمة قتل شقيقتها أنيسة بمساعدة المحامي وحبيبها المحتمل أنيس. في هذا الوقت، يكافح ماجد ودلال من أجل استمرار علاقتهما من جديد إثر تحسّن حالة دلال الصحية.

 

نواعم

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