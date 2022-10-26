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الأربعاء، 26-10-2022 12:21 م

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شيرين عبد الوهاب- فيديو

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الوكيل الإخباري -  فجر الملحن المصري حلمي بكر مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا حقيقة تعاطي وإدمان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المخدرات وتورط الفنان حسام حبيب.

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وأكد حلمي بكر أن شيرين مدمنة قبل ارتباطها به، وقد أثّر ذلك سلباً في غنائها في الحفلات، لأن المخدرات تُفقد الإنسان أعصابه.


حديث حلمي بكر هذا جاء خلال لقائه مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدّمه مروة صبري عبر قناة “القاهرة اليوم”.


وكان الفنان حسام حبيب، نفى تورطه في أزمة شيرين عبد الوهاب، ودخولها المستشفى للعلاج من الإدمان.


وقال حبيب في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني: “خيرت شيرين بيني وبين المخدرات، واطلقنا عشان أنا كنت عايزها تبطل اللي بتعمله وتبعد عن اللي حواليها، وبقيت أنا مغضوب عليا”.

 

 

 

 

القدس العربي

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