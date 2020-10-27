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الثلاثاء، 27-10-2020 10:46 ص

مفاجأة من الفنان حمادة هلال لجمهوره.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أثار الفنان المصري حمادة هلال جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن تقديم جزء ثان من فيلم "حلم العمر"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل 12 عامًا،
ونشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو من الفيلم مُعلقًا عليه بقوله: "الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله"، ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيه الذين انقسمت تعليقاتهم بين من اعتبر الموضوع نوع من السخرية، ومن تحمس للفكرة وابدى اعجابه بالمسألة وانتظاره للفيلم.

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من ناحية أخرى، أعلن الفنان توفيق عبد الحميد أنه لم يتواصل معه أي شخص حول تقديم جزء ثان من الفيلم، ولا يعرف عن هذا الامر أي شيء.


فيلم "حلم العمر" تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطة أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

 

وعُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومنة عرفة، ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، وهو من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.


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