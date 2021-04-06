مفاجأة من صناع مسلسل مصري بعد أيام من قرار إيقاف التصوير

الوكيل الاخباري - كشف أحد العاملين في مسلسل "الملك"، مفاجأة جديدة، على خلفية القرار الصادر من الشركة المنتجة بإيقاف التصوير لحين تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين.



ونقلت مجلة "لها"، عن مصدر تأكيده أنه "تم إبلاغه بأوردر تصوير في المسلسل على خلاف القرار الصادر من الشركة المنتجة بإيقاف التصوير لحين تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين من أجل مراجعة السيناريو والأزياء والأحداث".

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وأكد المصدر، أنه "خلال الساعات القليلة الماضية تمت مناقشة بعض الحلول من أجل الخروج من الأزمة، وكان من بين تلك الحلول إعادة تصوير معظم مشاهد النجم عمرو يوسف الذي يقوم بدور "أحمس"، بعد حلق ذقنه، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد الأخرى التي يكون فيها الخطأ كبيرا وغير مبرر.



وأوضح أن "هذه الحلول ربما تنقذ المسلسل ويتفادى التأجيل، ويكون عرضه في الموسم الرمضاني ممكناً، خصوصاً بعد إعلان القنوات التي ستعرضه، ما سيتسبب في خسائر إعلانات بالملايين".



وقرر المنتج تامر مرسي، مؤخرا، إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، الذي كان مقررا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل كونه يتناول قصة "الملك أحمس"، عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



سبوتنيك

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