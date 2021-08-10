الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 04:23 م

مفاجأة من عمرو دياب لجيل الشباب - صورة

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الوكيل الإخباري -  في مفاجأة جديدة لجمهوره، أعلن النجم المصري عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم 34 .

وقال الهضبة في بيان رسمي على هامش إطلاقه خط الأزياء الخاص به: الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير وأضاف: أفتخر بأن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية .

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وأكد دياب أنه سيظهر في حفلاته المقبلة بموديلات خط أزيائه المختلفة، والتي تتسم بتصاميم أنيقة وبسيطة تعبّر عن روح الشباب التي يتمتع بها الهضبة.

 

وتأتي هذه الخطوة بعدما أطلق عمرو دياب قبل أشهر عطره الخاص الذي يحمل اسم "34" أيضاً.


يُذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل.

 


 

المصدر - لها 

 

 




 

 


 

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