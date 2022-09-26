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الإثنين، 26-09-2022 12:04 م

مفاوضات مع فنان عالمي للمشاركة في فيلم عربي بطولة أحمد العوضي

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الوكيل الإخباري-كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن تفاصيل التحضير لفيلمه الجديد المقرر والذي يحمل اسم "البلدوزر".

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وأكد العوضي ان مشروع الفيلم ما زال قائماً،وهو الآن في مرحلة التحضير، بانتظار الترشيحات للممثلين الذين سيشاركوا فيه.


وأوضح العوضي، أن سبب التأخر في التصوير، أن المفاوضات بين المخرج طارق العريان مع اثنين من الأبطال العالميين من بينهما روبرت دي نيرو، ما زالت مستمرة، وذلك من أجل الظهور كضيف شرف، ما يُعتبر مفاجأة وإضافة جيدة للسينما المصرية.


وكان قد شارك الفنان أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا.

 

الفن

 

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