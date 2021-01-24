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الأحد، 24-01-2021 11:51 ص

مقاضاة الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حمو بيكا !

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الوكيل الاخباري - أنذرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد طرح أغنية "نمبر 2"، بمشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وطلبت نقابة المهن الموسيقية، من أحمد الفيشاوي حذف مشاهد حمو بيكا من أغنيته الجديدة "نمبر 2" لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية، وفي حال طرحها بهذا الجزء سيتم مقاضاته، وذلك حسب موقع صحيفة "الوطن".

وعلق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على ظهور حمو بيكا، في كليب "نمبر 2"، قائلا إن "نقابة الموسيقيين ستأخذ قرارا ضد الفيشاوي بعد طرح الكليب، لأن النقابة لا يمكنها اتخاذ قرار ضده، دون رؤية المحتوى المعروض".

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وكان حمو بيكا، نشر عددا من الصور من كليب أحمد الفيشاوي، الذي يظهر به كضيف شرف دون غناء، وتعتبر أغنية "نمبر 2"، هي رد على محمد رمضان، الملقب بـ"نمبر وان"، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال الفترة القادمة.

 

سبوتنيك

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