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الخميس، 22-04-2021 12:27 م

مقاضاة رامز جلال بسبب حلقة حمو بيكا في برنامج المقالب!

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الوكيل الاخباري - أعلن المطرب السوري أركان فؤاد عزمه مقاضاة الفنان رامز جلال والقناة العارضة لبرنامج "رامز عقله طار" بسبب السخرية منه في حلقة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

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وعبّر أركان فؤاد عن استيائه من رامز جلال وطالبه بالاعتذار الرسمي بسبب الضرر الأدبي الذي تعرّض له بعد بث هذه الحلقة من خلال بيان رسمي أصدره أمس (الأربعاء).


وقال فؤاد في البيان إنه تعرض لاعتداء لفظي من رامز جلال، بوصفه أنه موضة قديمة، بعدما وصف حذاء مؤدّي المهرجانات حمو بيكا، الذي حلّ ضيفاً على الحلقات الأولى من البرنامج، بأنه ينتعل حذاء أركان فؤاد، خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التى يرتديها، وأنها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج فيها.



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