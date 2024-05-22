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الأربعاء، 22-05-2024 03:05 م

مقتبس من مسلسل أجنبي.. قصة 'مفترق طرق' لهند صبري

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الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مفترق طرق" البوستر الرسمي للعمل تمهيداً لعرضه قريباً على منصة شاهد، وهو عمل مقتبس من مسلسل أمريكي بعنوان "ذا غود وايف".

ينتظر الجمهور عرض المسلسل، الذى تقوم ببطولته هند صبري، وإياد نصار، وماجد المصري، وجومانا مراد، وهدى المفتي، وعلي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى، فيما قام بمعالجة النسخة العربية شريف بدر الدين.

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والعمل مؤلف من 45 حلقة، ومقتبس من المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وهو عمل درامي من بطولة "جوليانا مارغوليس" الحائزة على جائزة الإيمي والتي تلعب درو الزوجة والأم "إليسيا فلوريك" التي تتحمل بشجاعة كامل مسؤولية عائلتها، وتدخل من جديد مجال العمل تورط زوجها بفضيحة جنسية وفساد السياسي وبأثره دخل إلى السجن.


ومسلسل "ذا غود وايف" من تأليف روبرت كينغ وميشيل كينغ. وبطولة جوليانا مارغوليس، جوش تشارلز، كريستين بارانسكي، أرشي بنغابي، ومات زكري، وآلان كومينغ مع كريس نوث.

وشارك أبطال العمل الملصق الدعائي عبر حساباتهم على إنستغرام، مرفق مع تعليق: "مفترق الطريق هو اللي بنقرر فيه.. القرار الحاسم لبداية طريق جديد"، متمنين أن ينال إعجاب الجمهور.
وتجسد هند صبري شخصية "إليسيا فلوريك" الزوجة المطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية، مما يفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكبها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنه.

 

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