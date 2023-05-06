مقتل أول ممثلة في المسرح السوداني في تبادل لإطلاق النار شمال الخرطوم -صور

الوكيل الإخباري- فقدت السودان رائدة المسرح وأول امرأة صعدت على الخشبة في البلاد، آسيا عبد الماجد، في تبادل لإطلاق النار شمال الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الممثلة الراحلة (80 عاما) قتلت إثر تبادل لإطلاق النار بين الطرفين المتناحرين، خلال وجودها في المؤسسة التعليمية (روضة أطفال) التي تديرها في منطقة بحري بالعاصمة السودانية.

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وبحسب تقارير، فقد اضطرت أسرتها لدفنها في ساحة المؤسسة التعليمية بسبب صعوبة نقل الجثة إلى المقبرة في ظل القتال الدائر بشوارع الخرطوم.



وولدت الممثلة السودانية في أم درمان بالعاصمة الخرطوم عام 1943، واسمها الحقيقي هو آسيا محمد توم الطاهر الكتيابي، والاسم الآخر هو للشهرة الفنية فقط، كما يفعل العديد من الممثلين الذين يختارون اسما أسهل على الجمهور لتذكره.





لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

**توفيت آسيا حرقا على يد حفيدها وهو مدمن مخدرات ودفنت قرب منزلها في الشعبية لصعوبة نقلها للمقابر...



نقلا عن من صحيفة التحرير:

آسيا عبد الماجد… **آسيا عبد الماجد رائدة المسرح السوداني الزوجة السابقة لشاعر السودان الفيتوري في ذمة الله..لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم**توفيت آسيا حرقا على يد حفيدها وهو مدمن مخدرات ودفنت قرب منزلها في الشعبية لصعوبة نقلها للمقابر...نقلا عن من صحيفة التحرير:آسيا عبد الماجد… pic.twitter.com/lx4IZwD3xe May 3, 2023

روسيا اليوم