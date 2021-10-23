مقتل الفنان السويدي ينار رمياً بالرصاص في ستوكهولم

الوكيل الإخباري - قُتل مغني الراب السويدي إينار البالغ 19 عاما وصاحب الشعبية الكبيرة في البلد الإسكندنافي، بالرصاص ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت وسائل إعلامية ومصادر في الشرطة السويدية التي تواجه موجة تصفيات حساب مسلحة.



وقد أصيب مغني الراب برصاصات عدة عند أسفل مبنى في حي هاماربي سيوستاد السكني قرب العاصمة ستوكهولم وتلقت الشرطة السويدية بلاغا عن إطلاق نار قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا (21,00 ت غ) في هذا الحي الراقي والهادئ عموما.

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وعُثر على المغني مصابا بجروح خطرة، وقد توفي في المكان رغم العناية الطبية الطارئة التي تلقاها من عناصر الإغاثة، على ما أفادت الناطقة باسم شرطة ستوكهولم تويه هاغ وكالة فرانس برس.



وسبق أن تعرض المغني الشاب، واسمه الحقيقي نيلس كورت إريك إينار غرونبرغ، إلى محاولة خطف العام الماضي.



وجريا على عادتها، لم تفصح الشرطة السويدية رسميا عن هوية الضحية التي كشفت عنها وسائل إعلامية ليلا.



وأعلنت الشرطة السويدية أنها فتحت تحقيقا في جريمة القتل، وهي تستجوب شهودا للتعرف على شخص أو أكثر يُشتبه بضلوعهم في الحادثة.



وقد بدأ إينار ينشر فيديوهات له وهو يغني الراب في سن صغيرة، وقد نجح في تحقيق شعبية كبيرة له سنة 2019 مع أغنية "كاتن إي تراكتن" (القط في الحي) التي احتلت المرتبة الأولى للأغنيات الأكثر استماعا في السويد.



المصدر - الفن

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