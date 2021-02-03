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الأربعاء، 03-02-2021 03:50 م

مقتل فنانة لبنانية شابة شهيرة خنقا على يد زوجها.. صور

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الوكيل الاخباري - قتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، مساء يوم السبت الماضي.

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وقال محمد كنجو والد زينة لصحيفة "النهار" اللبنانية إن ابنته كانت تتعرض للضرب على يد زوجها، مؤكدا تقديمها دعوى عنف أسري أمام مفرزة بيروت القضائية.


وأضاف: "هي لم تنفصل عنه، وقبل ارتكاب جريمته تحدثت معها وكان إلى جانبها، وكانت الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل، لأتلقّى بعدها اتصالا من المخفر اطلعت من خلاله على الكارثة، وبأن إبراهيم فرّ من المكان بعدما خطف روح فلذة كبدي، وفي الصباح تسلمت جثتها".


وتابع: "الطبيب الشرعي ذكر أن ابنتي تعرضت للخنق على يد زوجها، وهو من طرابلس سكان بيروت يكبرها ببضع سنوات، وذلك بعد أن ارتبطا لأشهر ظهر خلالها أنه مجرم، وعندما أطلعتنا على تعنيفه لها وحاصرته بالشكوى ضده كان رده بارتكاب جريمته".


ودعا والد زينة القوى الأمنية اللبنانية إلى أن تتابع القضية "بجدية، وتعمل على إيقافه، لينال عقابه، وأُصرّ على إعدامه شنقا، فهذا الوحش لا يستحق الحياة".
فيما كشفت شقيقة زينة في حديث لوسائل إعلام محلية أن زوج أختها إبراهيم سرق سيارة المغدورة، وأموالها، وذهبها.




روسيا اليوم

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