مقتل مغني الراب الأمريكي يونغ دولف جراء تعرضه لإطلاق نار في ممفيس- صور

الوكيل الإخباري - قُتل مغني الراب يونغ دولف في حادث إطلاق نار خارج متجر في ممفيس بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية بحسب ما نشره موقع "بيلبورد".

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ووقع الحادث خارج أحد الأفران، حيث عثرت الشرطة على دولف وأعلنت وفاته عن عمر 36 عامًا.

حقق أدولف روبرت ثورنتون جونيور نجاحًا كبيرًا كنجم الراب في ممفيس بعد إصدار ألبومه الأول King of Memphis في عام 2016، ومنذ ذلك الحين ، قدم دولف ثلاثة ألبومات من أفضل 10 ألبومات في قائمة Billboard 200.

وسبق أن تعرض لعدة حوادث في الماضي بسبب عمليات إطلاق النار المتعددة، في شباط 2017 ، تم إطلاق أكثر من 100 طلقة على سيارته بولاية نورث كارولينا.









المصدر - الفن

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