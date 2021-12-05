مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة تفتح النار على بشرى

الوكيل الإخباري - فتحت مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ43، الإعلامية منى عبد الوهاب، النار على الفنانة بشرى، بعد انتقاد الأخيرة لها على خلفية تقديمها حفل الافتتاح، والتي وصفتها بأنها لا تملك كاريزما للوقوف على المسرح.

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وفي لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، قالت عبد الوهاب: "هل الفنانة لديها من تاريخ على خشبة المسرح ليخرج منها هذا الكلام، هل هي فنانة قديرة في التمثيل ومطربة فظيعة في الغناء ومنتجة وتتحدث من هذا المنطلق".



وتابعت: "هل لديها كاريزما خطيرة تجعلها تنتقد كاريزما الآخرين، الإجابة لا.. إذا لم تكن تقصدني فمن تقصد من زملائها الذين وقفوا على المسرح أكثر منها خبرة، وأصغرهم سنًا هو أكثر منها موهبة ونجاح".



وأشارت إلى أنها تعرضت لهجوم وانتقادات شديدة بعد حفل افتتاح المهرجان، قائلة: "كان هناك نقد وهجوم ولكن المؤسف أن الهجوم كان بالنسبة الأكبر من السيدات، بدأت أقتنع بمقولة أن العدو الحقيقي للمرأة هى امرأة ليس لديها ثقة في نفسها، حتى لم يكن هناك نقد بل كان تجاوزًا، وكان هناك انتقاد لأشياء لم تحدث من الأساس منها أني نطقت اسم مخرج خطأ أو وجود مشكلة في مخارج ألفاظي".



وكتبت بشرى عبر حسابها على "فيس بوك" تقول: "للمسرح حضور وكاريزما خاصة جدًا يا سادة.. الخشبة قاسية جدًا ومتشيلش أي حد مش قدها.. لذلك دونًا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح لأنه وسيط شديد الخصوصية والحساسية".



المصدر - لها