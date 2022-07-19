الثلاثاء 19-07-2022
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الثلاثاء، 19-07-2022 03:55 م

مقطع فيديو لمنى واصف يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف جمع كل من الممثلة السورية منى واصف والممثل السوري أيمن عبد السلام.

وظهر ايمن في الفيديو وهو يتغزل بواصف قائلا لها:"طب في اجمل منك بالعالم"، لترد عليه هي قائلاً "لا".

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وأثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على كلام أيمن مؤكدين أنها ممثلة من الطراز الرفيع.


وشاركت منى واصف في فيلم "الهيبة" الذي يأتي ختاماً لمسلسل "الهيبة" بعد خمسة مواسم من العرض، وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان، وإخراج سامر البرقاوي.

 

 

الفن

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