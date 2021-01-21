مقلب رامز جلال 2021.. رغم السرية تسريب أسماء أبرز الضحايا

الوكيل الاخباري - كشفت بعض الصحف الفنية عن تفاصيل برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال، والمقرر عرضه رمضان 2021.

اضافة اعلان



ونشرت الصحف إنه "ككل عام يتم التحضير لبرنامج المقالب الخاص برامز جلال بسرية وتكتم شديدين، وسط تكهنات وغموض حول نوع المقلب الذي يحضّر له في كل موسم، وبحسب معلومات خاصة، بدأ جلال تصوير برنامجه في دبي، منجزاً عشر حلقات حتى الآن، وكان ضحاياه لاعبو نادي الزمالك وهم: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي".



وأضافت الصحف: "لم يعرف ما هي فكرة المقلب ولا اسم البرنامج، ولكن هذه المرة لن يستعين جلال بأي شخصية سواء فنية أو إعلامية ليكون الطعم الذي يستدرج به ضحاياه، في حين ذكرت بعض الأخبار أنه استعان بالمذيعة السعودية لجين عمران لتكون هي الطعم الذي يستدرج به الضحايا، ويواجه جلال بعض الصعوبات بسبب جائحة كورونا، إذ يرفض بعض الفنانين السفر والتنقل خوفاً من الوباء".



كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، حددت موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة حددت يوم 9 مارس للنظر في القضية، بعد أن قام مكتب المحاميين صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد الإبراهيم عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.



وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد.



وطعنت صاحبة الدعوى على الحكم مما أحال القضية إلى الاستئناف.



وجاء في أوراق القضية أن رامز جلال ووليد الإبراهيم اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج، هيام كمال، التي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج، لا سيما برنامجي "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر".



