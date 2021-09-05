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الأحد، 05-09-2021 04:34 م

مكسيم خليل يغيب عن جنازة والدته ونجوم سوريا يودعونها

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الوكيل الإخباري - رغم غيابه عن تشييع والدته خبيرة الماكياج، ستيلا توميلوفتش في دمشق، حرص عدد كبير من زملاء النجم مكسيم خليل على حضور جنازتها وتقديم الواجب كأنه لم يغب عن المكان.

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وحضر العزاء مجموعة من النجوم السوريين من بينهم فراس إبراهيم، كندة حنا، شكران مرتجى، خالد القيش، عدنان أبو الشامات، وفادي صبيح وآخرين.

 

ونشر مكسيم رسالة عبر صفحته على انستغرام قال فيها: "شكرا من القلب لكل الاصدقاء والصديقات والاساتذة والاقرباء واحد واحد يلي كانو موجودين بوداع وعزاء ماما خبيرة المكياج الفنانة ستيلا خليل وحكو عنها بكل حب".


واضاف: "شكراً من القلب لكل الاصدقاء والزملاء يلي عزوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتبوا عن تاريخ استاذتهم وصديقتهم بكل حب وصدق واخلاص.

 

وشكرا لكل الاتصالات ورسائل التعازي الدافية لوصلتني وشكرا لا تنتهي لبسمة ديبو المرأة الفاضلة يلي كان الها دور كبير بالاهتمام بماما وكانت الها بنت واللي اخت بكل معنى الكلمة".


وتابغ: "واخيراً وليس آخرا شكرًا ماما شكرًا ستيلا خليل لانه لولاكي ما كنت تعرفت على هالناس الطيبة ولا كنت في هذا العالم. الله معك حبيبتي .


يشار إلى أن الراحلة هي واحدة من أشهر خبيرات التجميل في الدراما السورية، وقد عرفت باسم ستيلا خليل نسبة لزوجها هاني خليل، وإلى جانب خبرتها في فن المكياج عملت أيضاً في تصميم الأزياء بعدد من المسلسلات اللبنانية الشهيرة.

 

المصدر - لها 

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