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الأربعاء، 11-08-2021 04:50 م

مكهرب أول أغنية لمروان موسى في فيلم سينمائي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تمهيداً لإطلاق فيلم الأكشن والخيال موسى للمخرج بيتر ميمي في دور العرض يوم 11 آب أغسطس الجاري، انطلقت أغنية الفيلم الرسمية بعنوان مكهرب لمغني الراب مروان موسى لتكون أول أغنية يقدمها لفيلم سينمائي.

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وتدور قصة الفيلم عن مغامرة طالب في كلية الهندسة يخترع روبوت ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.


ويشار الى أن مروان موسى هو مغني راب ومنتج، شارك مؤخراً في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال عام 2021 إلى جانب تامر حسني وهدى الشربيني. وقد اختارته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة المشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021.


الجدير ذكره أن فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع 2016.


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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