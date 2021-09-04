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السبت، 04-09-2021 01:49 ص

ملحم زين يزفّ مروان خوري وخطيبته

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الوكيل الإخباري - فوجئ الفنان اللبناني مروان خوري وخطيبته بالفنان ملحم زين يزفّهما في كواليس برنامج "طرب مع مروان" الذي يُعرض بموسم جديد عبر "التلفزيون العربي".

وغنّى زين أغنيته "بدنا نتزوج عالعيد" خلال سيره مع خوري وخطيبته على المسرح وسط أجواء احتفال عفوية.

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وكان خوري قد احتفل في شهر أيار (مايو) الماضي بسهرة أقامها بعض الأصدقاء على شرف خطيبته التي ظهرت بفستان أنيق وتضع على رأسها تاجاً من الورود وتمسك بيدها باقة من الورد، وظهرا معاً وهما يقطعان قالب حلوى كُتب عليه "عريس وعروس".

ونشر خوري في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" توضيحاً صريحاً جاء فيه: "أود أن أوضح للمحبّين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسمياً بعد، وأن السهرة أقامها لنا أصدقاء قريبون وكانت على شرف خطيبتي"... وكشف أن "الزواج سيكون خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل إن شاء الله، ولكم مني كل الحب والشكر".

 

 

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