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الأحد، 17-10-2021 04:13 م

ملحم زين يهنىء وائل كفوري بسلامته بعد الحادث الخطير

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الوكيل الإخباري - هنأ الفنان اللبناني ملحم زين الفنان وائل كفوري بسلامته، بعد أن كان تعرض كفوري، أول من أمس، لحادث سير مروع على طريق جبيل الأوتوستراد الشرقي، بإتجاه بيروت، نجا منه بأعجوبة، وكتب زين على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"أخي وحبيب قلبي وائل، سلامة قلبك وروحك وما تشوف شر ، والله بيرد عن المؤمن وعن اللي قلبه أبيض وإنت هيك.

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المصدر - الفن 

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