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الأحد، 08-05-2022 02:16 م

ملكة جمال أذربيجان تثير جدلا بنشرها صورة من كواليس فيلم الهيبة

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الوكيل الإخباري - أثارت ملكة جمال أذربيجان نتالي سوكوليفسكايا جدلاً كبيراً على مواقع الإنترنت، بعدما نشرت صورةً تجمعها بالفنان تيم حسن من كواليس تصوير فيلم الهيبة.

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وعلّقت نتالي على الصورة بما معناه كان من اللطيف العمل معك في فيلم الهيبة، في إشارة إلى لعبها دور البطولة النسائية في الفيلم المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.


وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وبتفاعلٍ كبير من عشاق سلسلة الهيبة الذي عبّروا عن شوقهم لمشاهدة الفيلم الذي سيكون بمثابة ختام السلسلة التي تكونت من 5 أجزاء، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وشارك فيها نخبة من نجوم الدراما في الوطن العربي أمثال: تيم حسن، عبدو شاهين، منى واصف، نادين نجيم نسيب، ديما قندلفت، سيرين عبد النور، وغيرهم من الفنانين.

 

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