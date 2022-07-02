ملك أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد والدتها -صور

الوكيل الإخباري-احتفلت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت ملك مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها بمناسبات مختلفة، وأرفقتهم بتعليق معايدة لها، وكذلك تعبيراً عن الحب الذي تكنّه لها، حيث قالت: "كل سنة و انتي كل حاجة حلوة في حياتنا. كل سنة وانا نسخة منك كل سنة واحنا اصحاب. اصحاب يتخانقوا ساعات يتصالحوا ساعات. بحبك يا مامتي".



وقد تفاعل المتابعون مع المنشور، وقدموا المعايدة لوالدة ملك أحمد زاهر، وفي رصد التعليقات، تركت الممثلة روجينا تعليقاً على الصور.











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