الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 04:37 م

ملك أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد والدتها -صور

176-144359-malak-ahmed-zaher-s-loulou-a_700x400


الوكيل الإخباري-احتفلت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


ونشرت ملك مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها بمناسبات مختلفة، وأرفقتهم بتعليق معايدة لها، وكذلك تعبيراً عن الحب الذي تكنّه لها، حيث قالت: "كل سنة و انتي كل حاجة حلوة في حياتنا. كل سنة وانا نسخة منك كل سنة واحنا اصحاب. اصحاب يتخانقوا ساعات يتصالحوا ساعات. بحبك يا مامتي".


وقد تفاعل المتابعون مع المنشور، وقدموا المعايدة لوالدة ملك أحمد زاهر، وفي رصد التعليقات، تركت الممثلة روجينا تعليقاً على الصور.



 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7940993_1656759086

تطورات الحالة الصحية للممثل المصري محمد عبد الرحمن

287095_0

أزمة جديدة لحسن شاكوش .. ملحن مصري يتوعد بمحاسبته !

431291Image1

أحدث ظهور للفنانة التركية توبا بويوكستون

20180114110351385

حسين الجسمي يتلقى هدية على المسرح

189569529_4403927929639772_8149057483663982685_n

وفاة الممثل اللبناني بيار شمعون

83667Image1-1180x677_d

شروط وأسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب تثير الضجة في مصر !

أخبار متعلقة
assiwalid12

نجل الفنان عاصي حلاني يحتفل بيوم ميلاده -صور

176-144359-malak-ahmed-zaher-s-loulou-a_700x400

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

5322918_1602514102

تجربة سينمائية جديدة لـ أمينة خليل

9977008_1621178088

بعد تداول شائعات عن طلاقها .. ياسمين عبد العزيز تتخذ خطوة جديدة

146610Image1

بتصرف مفاجئ .. ياسمين عبد العزيز تثير الشكوك حول انفصالها عن أحمد العوضي

7510455_1654345249

هنادي مهنا بأحدث اطلالة لها