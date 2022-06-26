ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

اضافة اعلان



وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة ناعمة بمكياج بسيط، مما حازت على إعجاب متابعيها .



يذكر أن كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر عن الصعوبات التي واجهتها في فيلم فارس الذي يعرض في السينما حاليا.



وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: الدور الذي أقدمه في العمل كوميدي وكان تحديا بالنسبة لي والناس أعجبوا به كثيرا، وكان هناك بعض مشاهد الأكشن البسيطة ولكنني تعرضت لإصابات بسيطة".





صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة