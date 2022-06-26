الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

المستشار الألماني: قلقون من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية - صور

الأحد، 26-06-2022 04:22 م

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

176-144359-malak-ahmed-zaher-s-loulou-a_700x400


الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

اضافة اعلان


وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة ناعمة بمكياج بسيط، مما حازت على إعجاب متابعيها .


يذكر أن كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر عن الصعوبات التي واجهتها في فيلم فارس الذي يعرض في السينما حاليا.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: الدور الذي أقدمه في العمل كوميدي وكان تحديا بالنسبة لي والناس أعجبوا به كثيرا، وكان هناك بعض مشاهد الأكشن البسيطة ولكنني تعرضت لإصابات بسيطة".

 


 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
29d50788-a74d-4ecb-ab68-05fd173904c7

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة هادئة

f52b7fa208

حفل أنغام في الكويت يتصدر الترند

72019811583534

بعد انتقاده.. هاني شاكر يوضح سبب قوله "غلطة وندمان عليها"

127-203432-here-ascetic-reveals-secret-bullied_700x400

هنا الزاهد بأحدث ظهور لها .. صورة

111

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت بعد خضوعه لعملية جراحية

2507078_1529324537

كارمن سليمان تحتفل بيوم ميلاد زوجها .. صور

أخبار متعلقة
118661a69d96992fd175e767a338f7fc--passport-lebanon

صور نادرة للفنانة فيروز من يوم زفافها

1999267a-c5a5-4cb5-864a-c49f53838cab

سمية الخشاب تعلق على مقتل طالبة المنصورة وتطالب بنظام جديد في الجامعات

2739864_1655702759

شيرين ترفض الاجابة عن سؤال بشأن حسام حبيب

WhatsApp Image 2022-06-04 at 12.31.04 PM

دنيا سمير غانم تستذكر والديها بكلمات مؤثرة

620d83f6423604655f17f3dc

شاهد .. هند صبري تحتفل بيوم ميلاد والدتها بلقطات خاصة

177139Image1

نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة