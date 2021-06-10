ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

الوكيل الإخباري _ هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أختها الصغيرة منى على مشاركتها و تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني.

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حيث انها نشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل و ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستغرام ، وارفقتها بتعليق قالت فيه :" فخورة جدا بقردتي الصغيرة…دلوقتي ممكن تتفرجوا على منى في دور سلمى في مسلسل ليه لأ من بطولة منه شلبي وأحمد حاتم "



حيث قررت الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” الذي تقوم ببطولته منة شلبي طرح العمل اليوم على منصة شاهد Vip.







المصدر : صدى البلد