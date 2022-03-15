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الثلاثاء، 15-03-2022 11:52 ص

ممثلة أجنبية تحدث ضجة بسخريتها من الأمير هاري وميغان ماركل

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الوكيل الإخباري - خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز BAFTA 2022، سخرت الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون من مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشال ميديا وفي وسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، استضافت يلسون حفل توزيع جوائز BAFTA 2022 في قاعة ألبرت الملكية مساء الأحد، واستخدمت حسها الفكاهي لإضفاء الكوميديا على الأجواء وسخرت من بعض الشخصيات المشهورة ومك  بينهم زواج النجم ويل سميث.

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كذلك سخرت نجمة Ghost Rider من مقابلة الأمير هاري وزوجته، قائلة إن المقابلة تحوي كل شيء ابتداءً من الدراما إلى الخيال لكنها مع الأسف لم تُرشح في فئة الأفلام البريطانية البارزة في حفل BAFTAs 2022.

 

وأضافت أثناء تقديمها الترشيحات: "من الدراما إلى الخيال، كانت مقابلة أوبرا لهاري وميغان تحتوي على كل شيء، لكن لسوء الحظ ، لم ترشح في هذه الفئة، إلّا أن بعض الأفلام الرائعة حازت على ترشيحات".

 

 

 

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