ممثلة سورية تعاني من الفقر وتعيش على المساعدات - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات الفنانة السورية صباح السالم التي أدلت بها أمس لبرنامج ”يالا ترند“، واشتكت فيها من ظروفها المادية الصعبة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.





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وتحدثت صباح السالم عن ظروفها المادية الصعبة، قائلة: “ أنا عايشة بطريقة ما بتسعدني كتير بالعكس بتقهرني، إني بستنى المساعدات“.

وكشفت الفنانة السورية عن الشخصيات التي تقدم لها المساعدة قائلة: ”على رأس الناس اللي بتساعدني السيدة أمل عرفة، بتمنى يجي يوم وأقدر أرد لها جميلها، وقفت معي وقفة رجال“.

وتعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الفنانة السورية، حيث تصدرت صباح السالم الترند في الساعات الماضية، موجهين الشكر للفنانة أمل عرفة التي قدمت المساعدة لـ السالم.







ارم نيوز