ممثلة شهيرة الأجمل في تركيا لعام 2022 -صورة

الوكيل الإخباري-تم اختيار النجمة التركية هاندا ارتشيل كـ "أجمل ممثلة تركية" لعام 2022 بناءً على تصويت جاء من 51 دولة حول العالم، وجاءت معظم الأصوات من إسبانيا، تركيا، إيطاليا والبرازيل.
كما انه تم اختيار شريكها في مسلسل "أنت أطرق بابي" النجم كرم بورسين كأوسم ممثل في تركيا للعام 2022 في التصويت نفسه الذي أقامته مجلة "نوبيا" الاسبانية. واحتلّ كرم أيضاً المركز الخامس عن فئة أجمل رجل في العالم لعام 2022.
الجدير بالذكر أنّ هاندا ارتشيل وكرم بورسين رغم انفصالهما، إلا أنّهما لا يزالان يتمتعان بشعبية كبيرة، ويتم اختيارهما ضمن أفضل الثنائيات التركية.
Hande Erçel has been certified as the most beautiful Turkish Actress in 2022 after a lengthy international survey.— Nubia Magazine! (@nubiamagazineuk) July 20, 2022
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Cc: @HandeErcel @HandeErcelNeews @HandeArabFans @handercelbrasil pic.twitter.com/oUOHmUMTj6
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