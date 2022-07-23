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السبت، 23-07-2022 11:44 ص

ممثلة شهيرة الأجمل في تركيا لعام 2022 -صورة

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الوكيل الإخباري-تم اختيار النجمة التركية هاندا ارتشيل كـ "أجمل ممثلة تركية" لعام 2022 بناءً على تصويت جاء من 51 دولة حول العالم، وجاءت معظم الأصوات من إسبانيا، تركيا، إيطاليا والبرازيل.

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كما انه تم اختيار شريكها في مسلسل "أنت أطرق بابي" النجم كرم بورسين كأوسم ممثل في تركيا للعام 2022 في التصويت نفسه الذي أقامته مجلة "نوبيا" الاسبانية. واحتلّ كرم أيضاً المركز الخامس عن فئة أجمل رجل في العالم لعام 2022.


الجدير بالذكر أنّ هاندا ارتشيل وكرم بورسين رغم انفصالهما، إلا أنّهما لا يزالان يتمتعان بشعبية كبيرة، ويتم اختيارهما ضمن أفضل الثنائيات التركية.

 


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