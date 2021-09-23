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الخميس، 23-09-2021 11:48 ص

ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها - فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة الأميركية ونجمة تلفزيون الواقع نيكول ريتشي في عيد ميلادها الذي صودف في 21 أيلول ولكن الاحتفال هذه المرة لم يكن عادياً إذ تعرضت لموقف لا تحسد عليه.

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وفي التفاصيل خلال إطفائها شموع عيدها عن قالب الحلوى اشتعل شعرها واحترق وتحولت لحظة السعادة الى لحظة حزينة في ليلة عيد ميلادها وتفاعل المتابعون مع نيكول وعبروا عن حزنهم لهذا لما حصل متمنيين ان لا تكون الاضرار كثيرة في شعرها خصوصاً انها كانت قد غيرت اللوك وصبغته بالرمادي قبل فترة قصيرة.

 

 

المصدر - الفن 

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