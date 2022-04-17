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الأحد، 17-04-2022 01:18 م

ممثلة مصرية توفيت بعد أداء صلاة الفجر في رمضان

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الوكيل الإخباري - يستذكر متابعو الاخبار الفنية في شهر رمضان المبارك الممثلة المصرية الراحلة مديحة كامل، التي توفيت بعد أن قامت بأداء صلاة الفجر في شهر رمضان عام 1997.

عانت مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 خلال تصويرها مسلسل "الأفعى"، إلا أن مشاكلها الصحية بدأت قبل وفاتها بعام واحدوبقيت في المستشفى لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة.

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توفيت مديحة كامل عام 1997 بسبب مضاعفات مرضها بالقلب في الرابع من شهر رمضان، بعد أن أدت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم ذهبت للنوم، ورحلت في ظهر اليوم التالي.

 

الفن

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