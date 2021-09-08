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الأربعاء، 08-09-2021 10:35 ص

ممثلة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها للفن - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية ليلى طاهر، إعتزالها التمثيل بعد عدم مشاركتها بأي عمل بالسنوات الماضية.

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وتحدثت ليلى بمداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" عن سبب إعتزالها، قائلة: "قررت الإعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".


كما أوضحت طاهر أنه يعرض عليها مشاريع فنية لكن وصفتها بـ"الغير مناسبة"، وأشارت أنها لا تريد أن تشارك في عمل ما لتثبت أنها موجودة، وقالت: "الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي أني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".


المصدر - الفن 

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