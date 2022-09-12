ممثل تركي شهير يفقد والدته في تفاصيل مؤلمة - صورة

الوكيل الإخباري - أقدمت والدة النجم التركي علي سورملي على الانتحار شنقاً وتوفيت عن عمر 82 عاماً.



اضافة اعلان

وعثر الأمن على جثة والدة النجم التركي داخل حديقة منزلها يوم الجمعة الماضية، وبيّن التحقيق أن وفاتها جاء بعد أن أقدمت على شنق نفسها وقد وجدت معلقة على شجرة في حديقة منزلها، وقام الطبيب الشرعي بتشريح جثمانها مؤكداً نتائج التحقيق وأنه لا توجد أي شبهة جنائية.



وأسرعت السلطات الرسمية في تركيا بعد وصول البلاغ إلى مكان الحادثة، وقامت بنقل الجثة للمستشفى.



وتلقى النجم التركي التعازي وبدا عليه الحزن الشديد في جنازة والدته وخلال تصريحاته أثناء العزاء قال سورملي:" خضعت المرحومة لعمليتين جراحيتين بسبب اصابتها بسرطان القولون. هذا يعني انها لم تستطع تحمل الألم".





الفن