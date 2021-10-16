ممثل عالمي شهير يصدم جمهوره ويعلن اعتزاله - صورة

الوكيل الإخباري - قرر الممثل البريطاني الشهير مايكل كاين ان يعتزل التمثيل، اذ أعلنت ذلك وسائل اعلام عالمية عن لسانه، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة بين الجمهور.



اضافة اعلان

وكان قد اضطر مايكل كاين أن يغير اسمه بعد ستين عاماً من العمل في مجال التمثيل.

وفي التفاصيل فقد كشف كاين، أن اسمه الحقيقي المدوّن على بطاقة هويّته وباسبوره هو موريس ميكلوايت، لكنّه اشتهر في كل مكان منذ العام 1953 بإسمه الفني مايكل كاين.





المصدر - الفن