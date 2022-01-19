الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

بالصور - جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب لؤي عبيدات في اربد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

الأردن يؤكد رفضه وإدانته هدم منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

قرار منح موظفين زيادتين سنويتين - أسماء

الخرابشة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية الأربعاء المقبل

بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

هل يصيب فيروس كورونا فعلا الرجال أكثر؟

الدفاع المدني يحذر

الأربعاء، 19-01-2022 02:46 م

ممثل لبناني يتعرض لحادث اثناء التصوير

Portrait-فوتوغرافي-تصوير-إضاءة-بورتريه-Creative-School-Arabia-CSchoolArabia-CSA-تعلم-5-اعدادات-إضاءة-لتصوير-البورتريه-بشكل-احترافي11-780x470


الوكيل الإخباري-تعرض الممثل اللبناني مارون شرفان لحادث مؤسف أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "الزمن الضائع" للمنتج إيلي معلوف.

اضافة اعلان

 

انزلق الممثل على أحد رجليه، في مكان التصوير، ما استدعى نقله الى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بعد تعرضه لكسر في الورك، حسب المصادر الطبية.
هذا الحادث أدى الى توقف تصوير المسلسل المتوقع عرضه خلال أيام على قناة "الجديد" بصورة تسلسلية ما ينذر بعرقلة المسلسل.


هذا ويشارك شرفان في مسلسل آخر للمنتج إيلي معلوف "أسماء من الماضي" الذي يتم تصويره الآن، وهذا الحادث قد يحتم خروج الممثل من التصوير بعد تصويره فقط 10 حلقات.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-32

شاهد.. راغب وجيهان علامة يحتفلان بعيد زواجهما الـ 26 عام

maxresdefault

ما بحبك لـ حسين الجسمي لا زالت تتصدر المراتب الأولى

nancy ajram dubai

نانسي عجرم تتألق في دبي والجمهور يتفاعل - صورة

brigitte_yaghi_lebanon_top_50_127

كان بنّا كتير.. أغنية جديدة للبنانية بريجيت ياغي - فيديو

30-12-21-18482095

كورونا تتسبب في خروج منى زكي من دراما رمضان

50ae399f-b54a-486b-a0d7-8dbe6d9beee9_16x9_1200x676

لفتة إنسانية من لقاء الخميسي مع فتاة من ذوي الهمم - صورة

أخبار متعلقة
9182569_1621514822

بالصور - وسام حنا يشوّق المتابعين لمسلسله الجديد في الموسم الرمضاني