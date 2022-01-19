ممثل لبناني يتعرض لحادث اثناء التصوير

الوكيل الإخباري-تعرض الممثل اللبناني مارون شرفان لحادث مؤسف أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "الزمن الضائع" للمنتج إيلي معلوف.

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انزلق الممثل على أحد رجليه، في مكان التصوير، ما استدعى نقله الى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بعد تعرضه لكسر في الورك، حسب المصادر الطبية.

هذا الحادث أدى الى توقف تصوير المسلسل المتوقع عرضه خلال أيام على قناة "الجديد" بصورة تسلسلية ما ينذر بعرقلة المسلسل.



هذا ويشارك شرفان في مسلسل آخر للمنتج إيلي معلوف "أسماء من الماضي" الذي يتم تصويره الآن، وهذا الحادث قد يحتم خروج الممثل من التصوير بعد تصويره فقط 10 حلقات.

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