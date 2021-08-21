السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 12:42 م

منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي قريبا - صورة

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الوكيل الإخباري - تستعد الممثلة المصرية منة عرفة للإحتفال بزفافها على الممثل محمود المهدي في القريب العاجل، بعد أن كان قد عقدا قرانهما منذ بضعة أسابيع. الاحتفال 

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ونشر المهدي صورة تجمعهما على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً :"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق، كم واحد مستني".


لترد عرفة على زوجها قائلة "بحبك، ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي".


الجدير بالذكر، ان منة ومهدي كانا قد تعاونا سوياً في فيلم "666"، والفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراج وائل عبد القادر.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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