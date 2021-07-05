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الإثنين، 05-07-2021 10:14 ص

​منة فضالي تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - تواصل الممثلة المصرية منة فضالي نشر صوراً مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فشاركت مؤخراً الجمهور مجموعة صور عبر صفحتها الخاصة، موجهة من خلالها رسالة لأفراد لم تفصح عنهم أو مجرّد حكمة.

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وظهرت بالصور وهي تأخد "سيلفي" على المرآة وعلّقت: " تريد أن تعرف ماذا تعلمت من الحياة، نقع، ونقوم، نخطئ، ونعيش، ونتعلم، في النهاية نحن بشر ولسنا كاملين".


يذكر أن آخر أعمال منة كان دورها في مسلسل "نسل الأغراب"، من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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