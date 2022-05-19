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الخميس، 19-05-2022 03:31 م

منة فضالي لـ والدتها: بنجح بدعاكي ليا

منة-فضالي


الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات تويتر.

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وظهرت منة فضالي في الصورة مع والدتها و علقت قائلة:"امي كانت معايا امبارح وجنبي بتتفرج علي الفيلم وتعبانه بس مرديتش تسبني لوحدي حتي وهي عيانه وبعكاز ربنا يخليكي ليا يا ماما وميحرمنيش منك ابدا ويديكي الصحه ودائما جنبي و في حياتي انا اذا بنجح بنجح بدعاكي ليا".


وتنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

 



 




 

 


 

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