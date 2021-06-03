منة فضالي مهددة : الحبس في انتظار المسيئين - فيديو

الوكيل الإخباري - فاض الكيل بالفنانة منة فضالي بعدما تلقت العديد من التعليقات المسيئة لمجرد نشر صورة لها وقامت منة بنشر مقطع فيديو هددت فيه بحبس كل من سيتطاول عليها بتعليق مسيء ولن تفرق بين رجل وامرأة.

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منة أرادت مشاركة جمهورها بعض لحظات عطلتها الصيفية، ونشرت صورة لها وتلقت تعليقات مسيئة جدا، ما دفعها للظهور ببث مباشر عبر حسابها بموقع إنستجرام، أعلنت فيها عزمها البدء في الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة بعدما نشرت صورة لها .

وتابعت مؤكدة رفضها أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول.

وأشارت إلى تعرضها لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت، وقالت: لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست.وتلقت منة دعما من النجمات ليلى زاهر وإنجي وجدان ورزان مغربي، بينما طالبها أغلب متابعيها بالمضي في الاستمتاع بحياتها دون الالتفات للتعليقات المسيئة.

المصدر - سيدتي





