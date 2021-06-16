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الأربعاء، 16-06-2021 12:50 م

منذر رياحنة : من يشتم محمد رمضان أو يمدحه يصبح تريند - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحدث الفنان منذر رياحنة عن كواليس شخصيته في مسلسل "موسى"، وأيضًا عن رأيه الشخصي في الفنان محمد رمضان.

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وقال "رياحنة" خلال لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، : "من أصعب الشخصيات اللي قدمتها نوفل في مسلسل موسى، هلكني "نوفل"، بنفس المشهد كنت أتلون، وهذا بكرهه في التمثيل، وكمية الشتايم اللي شفتها ما شفتها بحياتي ".


وأضاف عن أزمات محمد رمضان وقت التصوير، قائلًا :" كنا بنصور، ليس لنا علاقة بأي شيء طبعا سمعت عن المشاكل، لأن أي شخص يذكر محمد رمضان يصبح تريند، إذا شتمه أو مدحه".


وتابع: "رأيي في محمد رمضان كممثل في مسلسل موسى أنه كان من أخطر الممثلين في شهر رمضان، وقدم دورا خرافيا".


وعن تعرض المسلسل للظلم، قال: "العمل لم يظلم، ولكن هو لفئة خاصة ولا يشبه الأسطورة أو البرنس، الذي حصل على جماهيرية عالية جدا".


مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، سمية الخشاب، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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