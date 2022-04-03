منذر رياحنة يفاجئ الجميع بالإختيار - صورة

الوكيل الإخباري - اعلن الممثل منذر رياحنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاركته في مسلسل الإختيار 3، ترك رياحنة جمهوره بحالة ترقب قبل ان يعلن في الايام الاخيرة مشاركته في هذا المسلسل المصري الوطني عبر نشره صورة له من كواليس العمل برفقة الممثل المصري أحمد السقا.



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علق رياحنة على الصورة بعبارة: "توكلنا على الله".

يدور مسلسل الاختيار الذي جذب اعجاب الجمهور المصري والعربي في جزئيه الاول والثاني حول احداث 30 يونيو والايام التي تلتها وما رافقها من اعلان حالة طوارىء، كما يتطرق الى تضحيات الجيش المصري وقوى الامن في سبيل بلدهم.





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