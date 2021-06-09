الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

'النواب' .. نائب يحدث جلبة والعودات يلوح بإخراجه

تلاوة الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب -صور

أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي

رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري في مجلس النواب -صورة

السعودية.. توقعات جديدة لأداء الاقتصاد

المملكة تشهد جريمتين خلال 24 ساعة

دودين : المملكة تتعافى وبائيا و بشرى بشأن الأسرى الأردنيين

أسعار الذهب الأربعاء 9/6/2021

الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

وفيات الأربعاء 9/6/2021

الأربعاء، 09-06-2021 09:55 ص

منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك.. فيديو

8977551-1587790603


الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة الكويتية منى السابر، عن انتهاء المدة المخصصة لسداد المبلغ المستحق بذمتها لابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، في القضية الشهيرة العالقة بينهما.

اضافة اعلان

وقالت منى السابر، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنه "وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب".


وأضافت أنها "لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، وأنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال".


وأعلنت منى السابر، عن مكوثها هذه الفترة في منزلها وعدم خروجها بسبب شعورها ببعض التعب وتكسير في الجسم، غير أنها خرجت اليوم لقضاء بعض شؤونها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تستقل سيارتها.

 

 

وكانت منى السابر حرصت على تهنئة ابنتها حلا الترك منذ أيام بعيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة :"عيد ميلاد سعيد لابنتي المميزة".. "أحبكِ اليوم وغدا ودائما"، كما نشرت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة وتشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.


يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب تصرفها بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني عائد لابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.


وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها "لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام". وقالت إن "الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها"، وأنها بقيت على أمل بأن "تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن  توقعها خاب بابنتها"، بل أشارت إلى أن ابنتها "ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها".


من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.


وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم"، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية".




المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9e8a7093-a1de-4965-b006-ef60101be6c0

١٢ اغنية لفنانين خليجيين حققت نجاحاً كبيراً خلال شهر من طرحها

4979121-133954736

هكذا احتفلت انجلينا جولي بعيد ميلادها برفقة ابنائها - صور

2993281-1109151957

حقيقة عودة فهرية أفجن للمشاركة في الدراما التركية

640x480

سارة فرح تشارك في حفل المايسترو طاهر مامللي في دار الاوبرا

EySOwkMWgAIqP-9

أحداث صادمة وغير متوقعة في رصيف الغرباء

1-1441949

محمد رمضان بالكمامة ويشوّق متابعيه لـ أغنيته الجديدة .. فيديو

أخبار متعلقة
7772601_1574706977

شاهد.. النجم فوضيل يحتفل بعيد ميلاده

201912100513598W

عمر العبداللات بضيافة حسين الجسمي - شاهد الفيديو

محمد-عبده-يوبخ-معجب-على-المسرح

شاهد.. ردة فعل محمد عبده على فتاة تصرخ بشكل هستيري عند رؤيته

4202118142838878575641

والدة حلا الترك تفاجئ ابنتها للمرة الثانية.. صورة

6127461-1637494200

رغم الخلاف بينهما.. هكذا إحتفلت منى السابر بميلاد حلا الترك.. شاهد

تسريحة الشعر المنسدل مع الضفيرة

حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري شهير.. فيديو