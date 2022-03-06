الأحد 06-03-2022
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الأحد، 06-03-2022 01:02 م

منى زكي تحتفل بجلوس أول قاضية على المنصة في مصر - صور

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الوكيل الإخباري - تفاعلت الممثلة المصرية منى زكي مع خبر تعيين قضاة نساء في مصر، بمشاركة الجمهور صورة لأول قاضية تجلس على المنصة، عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معبرة عن فخرها الكبير بهن وبهذه الخطوة، وعلقت كاتبة: "فخورين بيكوا"، مع رموز قلوب وتصفيق وقوة.

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وتم تعيين قاضية على منصة مجلس الدولة مع زملائهن من القضاة للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، منذ نشاته عام 1946، والقاضيات المعنيات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، جاء ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 


 


 

 


 

 

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